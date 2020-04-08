Сеть Nar обеспечивает страну бесперебойным и высокоскоростным интернетом

Nar полностью обеспечивает стабильность сети в связи с возрастающим телекоммуникационным спросом абонентов в период карантина. Для обеспечения спроса в мобильной связи, как в столице, так и в регионах, а также для предоставления бесперебойного высокоскоростного интернета, оператор расширил объем сети во всех базовых станциях. В целях обеспечения стабильности мобильной связи и поддержки пользователей проводятся работы по анализу и оптимизации сети в режиме 24/7, технический персонал же работает в усиленном режиме.

Отметим, что теперь, благодаря различным выгодным интернет пакетам Nar, абоненты общаются еще больше. Так, по сравнению с предыдущим периодом, в период карантина объем потребления интернета в сети Nar возрос на 20%.

На сегодняшний день, базовые станции Nar с технологиями 4G и 4/4.5G обеспечивают 54 региона страны высокоскоростным интернетом и услугами связи. За прошедший год, мобильный оператор расширил географию действия своих 4G/4.5G станций на 245%, а диапазон охвата населения на 80%.