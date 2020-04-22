22.04.2020

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Сеть 5G стала доступна на Эвересте

5G

Компания Huawei совместно с китайским оператором сотовой связи China Mobile объявили об установке трех станций для передачи сигнала 5G в районе базового лагеря на склоне Эвереста (Джомолунгмы) на высоте более 5300 м. Речь идет о северном лагере, расположенном в Тибетском автономном районе КНР. В общей сложности в ходе работ было проложено более 25 км новых оптических кабелей.

Отмечается, что проведению работ не помешали суровые условия, свойственные подобным высотам. Теперь любителям экстремального туризма доступен высокоскоростной мобильный интернет со скоростью около 1 Гбит/с.

К 25 апреля компания намерена возвести еще две станции 5G на высоте более 6500 м. Таким образом, к концу месяца сигнал 5G должен покрыть весь северный склон самой высокой горы в мире, от подножия до вершины.

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