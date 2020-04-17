17.04.2020

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Сервис TikTok получит функцию родительского контроля

TikTok

Разработчики популярного сервиса TikTok объявили о скором запуске новой функции родительского контроля «Семейные настройки» (Family Pairing).

Отмечается, что этого обновления давно ждали все родители. С ростом использования социальных сетей во время распространения коронавируса, обеспечить безопасность детей в интернете стало еще сложнее.

Функция «Семейные настройки» позволит родителю соединить свою учетную запись в TikTok с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности детского аккаунта:

  • Контроль экранного времени: сколько времени ребенок может ежедневно проводить в приложении;
  • Безопасный режим: ограничения на нежелательный контент;
  • Настройки личной переписки: задается список пользователей, которые могут отправлять сообщения, или полное отключение переписки.

Активировать «Семейные настройки» можно будет при условии, что оба пользователя зарегистрированы в TikTok и согласны на создание связи между аккаунтами. Функция станет доступна в скором времени. Кроме того, с 30 апреля в сервисе будет отключена функция обмена сообщениями для пользователей младше 16 лет.

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