09.04.2020

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Сервис Google Stadia Pro стал бесплатным на два месяца

Google Stadia

Компания Google сделала подписку облачного игрового сервиса Stadia Pro бесплатной на два месяца. Об этом компания сообщила в своем блоге. Акция доступна как новым пользователям, так и тем, кто уже покупал подписку.

Воспользоваться предложением нужно в течение 48 часов. То есть, если вы ранее не были зарегистрированы в Google Stadia, чтобы получить два бесплатных месяца, зарегистрироваться нужно в течение следующих двух суток.

Представители компании предупредили том, что в ближайшее время будет устанавливаться по умолчанию разрешение 1080p вместо 4K, для снижения нагрузки на серверы, поскольку из-за пандемии COVID-19 наблюдается повышенный спрос сервиса.

Пользователи Stadia Pro сразу получат доступ к девяти играм: Destiny 2: The Collection, Grid, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (on Stacks) и Thumper.

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