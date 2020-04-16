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Сегодня начнется бета-тестирование Minecraft with RTX

Minecraft with RTX

Сегодня, 16 апреля, стартует открытое бета-тестирование Minecraft with RTX. Владельцы видеокарт с поддержкой технологии трассировки лучей смогут опробовать новую версию популярной игры Minecraft.

Компания NVIDIA вчера выпустила обновление графического драйвера GeForce 445.87 WHQL, который оптимизирован под новинку. Также драйвер включает улучшения для ремастеров Call of Duty: Modern Warfare 2 и Saints Row: The Third, симулятора SnowRunner и некоторых других игр. Драйвера GeForce 445.87 уже доступны для загрузки.

Геймеры смогут оценить все преимущества алгоритма трассировки лучей Path Tracing. В игре Minecraft with RTX будут реализованы такие эффекты, как реалистичные тени, отражение от поверхностей, глобальное освещение, прозрачные материалы, объемный туман и многие другие.

Игра будет бесплатно доступна для владельцев Minecraft на Windows 10.

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