Сегодня начнется бета-тестирование Minecraft with RTX

Сегодня, 16 апреля, стартует открытое бета-тестирование Minecraft with RTX. Владельцы видеокарт с поддержкой технологии трассировки лучей смогут опробовать новую версию популярной игры Minecraft.

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Компания NVIDIA вчера выпустила обновление графического драйвера GeForce 445.87 WHQL, который оптимизирован под новинку. Также драйвер включает улучшения для ремастеров Call of Duty: Modern Warfare 2 и Saints Row: The Third, симулятора SnowRunner и некоторых других игр. Драйвера GeForce 445.87 уже доступны для загрузки.

Геймеры смогут оценить все преимущества алгоритма трассировки лучей Path Tracing. В игре Minecraft with RTX будут реализованы такие эффекты, как реалистичные тени, отражение от поверхностей, глобальное освещение, прозрачные материалы, объемный туман и многие другие.

Игра будет бесплатно доступна для владельцев Minecraft на Windows 10.