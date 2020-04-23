23.04.2020

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Сегодня IT-сообщество отмечает Международный День девушек в ИКТ

23 апреля Структура «ООН-женщины» объединяет девушек по всему миру, чтобы отметить Международный день «Девушки в ИКТ», обращая внимание общественности на острую потребность в большем количестве девушек и женщин в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Благодаря тому, что технологии играют важную роль во всех видах карьеры, от искусства и истории до права, начального образования и графического дизайна, обучение техническим навыкам в юном возрасте поможет девушкам обрести экономическую независимость. И сектору ИКТ нужно больше девушек и женщин.

Эта дата нацелена на то, чтобы по достоинству оценить интересы и сильные стороны девушек и стимулировать их выбирать профессии в области информационно-коммуникационных технологий. Проект способствует созданию глобальной среды, расширяющей права девушек и молодых женщин и стимулирующей их к выбору профессии в стремительно развивающейся области ИКТ. Несмотря на очевидные выгоды, многие девушки не задумывались о профессиональной деятельности в сфере ИКТ. Сегодня сектор ИКТ стремительно развивается и ему требуется много талантливых людей. Это означает, что во всем мире перед женщинами, обладающими высоким уровнем квалификации в технических областях, открываются новые перспективы.

Компания Caspian Event Organisers — организатор выставки bakutel, подготовил видеопоздравления к этому дню. Их все можно посмотреть на канале CEO в TouTube.

Напомним, что, согласно решению Международного союза электросвязи (International Telecommunications Union — ITU), ведущего учреждения ООН по вопросам ИКТ, каждый четвертый четверг апреля отмечается как Международный день женщин, работающих или получающих образование в области ИКТ.

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