Samsung работает над 600 Мп камерой

Компания Samsung сообщила о том, что она работает над датчиками изображения очень высокого разрешения вплоть до 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза.

В компании отмечают, что на сегодняшний день основные области применения датчиков изображения это смартфоны, но ожидается, что в скором времени датчики высокого разрешения будут очень востребованными в других быстро развивающихся отраслях, таких как автономные транспортные средства, IoT и дроны.