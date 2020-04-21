21.04.2020

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Samsung работает над 600 Мп камерой

Samsung

Компания Samsung сообщила о том, что она работает над датчиками изображения очень высокого разрешения вплоть до 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза.

В компании отмечают, что на сегодняшний день основные области применения датчиков изображения это смартфоны, но ожидается, что в скором времени датчики высокого разрешения будут очень востребованными в других быстро развивающихся отраслях, таких как автономные транспортные средства, IoT и дроны.

«Samsung гордится тем, что является лидером в области сенсоров с высоким разрешением. Компания готова перейти к следующему этапу технологических инноваций с обширным ассортиментом продуктов, которые отвечают разнообразным потребностям производителей устройств. Благодаря неустанным инновациям мы полны решимости открыть бесконечные возможности в пиксельных технологиях. Мы говорим о датчиках, которые могут захватывать больше деталей, чем человеческий глаз», — отмечает компания.

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