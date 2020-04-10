Samsung представила шесть новых моделей серии Galaxy A стоимостью от 110 до 600 долларов

Компания Samsung представила в США новые модели серии Galaxy A 2020 года. Модельный ряд состоит из шести аппаратов.

Стоимость самой доступной модели (Galaxy A01) составляет 110 долларов, а самой продвинутой модели (Galaxy A71 5G) – 600 долларов. Все аппараты Samsung оснащены 3,5-мм аудиоразъемом для наушников и работают на Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Galaxy A01

Диагональ дисплея составляет 5,7 дюймов с разрешением — HD+. Аппарат работает на 8-ядерном процессоре. Встроенную память 16 Gb можно расширить с помощью карты microSD. Основная камера: 13 Мп с 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера разрешением 5 Мп располагается в каплевидном вырезе экрана. Аппарат оснащен аккумуляторной батареей емкостью 3000 мА·ч.

Стоимость в США Galaxy A01 составляет 110 долларов, уже в продаже.

Galaxy A51

Устройство является преемником прошлогодней модели Galaxy A50. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ OLED Infinity-O и подэкранным дактилоскопическим датчиком.

Основная камера включает: 48 Мп модуль (f/2.0), 12 Мп сверхширокоугольный (123°, f/2,2), 5 Мп датчик глубины (f/2,2) и 5 Мп макромодуль (f/2,4). Камера может записывать видео в разрешении 4K. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2,2).

Применен 10-нм восьмиядерный процессор (два ядра с частотой 2,2 GHz и шесть энергоэффективных с частотой 1,8 GHz). Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, встроенной памяти – 128 Gb. Имеется слот для карт памяти объемом до 512 Gb. Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 73,6 × 158,9 × 8,7 мм, вес — 187 гр. Устройство будет доступно в черном, белом и розовом цветовых исполнениях корпуса.

Стоимость в США Galaxy A51 составляет 400 долларов. Аппарат уже поступил в продажу.

Galaxy A51 5G

Покупателям будет предложена версия Galaxy A51 с поддержкой 5G. Аппарат получил Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с небольшим отверстием для фронтальной камеры. Используется восьмиядерный процессор Samsung Exynos с интегрированным 5G-модемом и максимальной тактовой частотой 2,2 GHz. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, встроенной — 128 Gb. Есть возможность установки карт памяти microSD.

Основная камера включает датчики разрешением 48 Мп, 12 Мп (широкоугольный), 5 Мп (макрообъектив) и 5 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой скоростной 15-Вт зарядки. Габариты — 158,9 х 73,6 х 8,7 мм при массе 187 гр.

Стоимость Galaxy A51 5G составляет 500 долларов. Продажи начнутся летом.

Galaxy A11

Смартфон получил 6,4-дюймовый дисплей HD+, восьмиядерный процессор, 2 или 3 Gb оперативной памяти, 32 Gb встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Есть сканер отпечатков пальцев. Аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Габариты 161,4 x 76,3 x 8 мм при весе 177 гр.

Стоимость Galaxy A11 составляет 180 долларов. В продажу поступит летом.

Galaxy A21

Устройство оснащается 6,5-дюймовым экраном. Основное отличие от Galaxy A11 состоит в том, что смартфон получит тыльную квадрокамеру: 16 Мп, 8 Мп, и два датчика по 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

Стоимость Galaxy A21 составляет 250 долларов. В продажу также поступит летом.

Galaxy A71 5G

Смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей FHD+ OLED Infinity-O. Применен тот же процессор, что и в модели Galaxy A51 (два мощных 2,2-GHz ядра и шесть 1,8-GHz энергоэффективных). Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, встроенной – 128 Gb, с поддержкой карт microSD.

Основная квадрокамера включает: 64 Мп основной модуль (f/1,8), 12 Мп сверхширокоугольный (f/2,2), 5 Мп датчик глубины (f/2,2) и 5 Мп макромодуль (f/2,4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2,2).

Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Имеется подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 75,5 × 162,5 × 8,1 мм при весе 185 гр. Устройство выйдет в черном, серебристом и синем цветовых исполнениях корпуса.

Стоимость Galaxy A71 5G составляет 600 долларов. В продаже аппарат появится летом.