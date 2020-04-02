Samsung Display прекратит выпуск ЖК-панелей до конца года

Компания Samsung Display решила полностью прекратить выпуск жидкокристаллических (ЖК) панелей в Южной Корее и Китае до конца текущего года. Об этом представитель компании сообщил журналистам Reuters.

Все обязательства перед заказчиками будут выполнены, а сотрудников, занимающихся ЖК-матрицами, перепрофилируют на работу с OLED- (на органических светодиодах) и QD-дисплеями.

До конца года закроются две производственные линии в Корее и еще две в Китае. В Samsung считают, что такое решение ускорит переход на выпуск новейших дисплеев Quantum Dot OLED, а в будущих телевизорах компании будут использоваться OLED-экраны.

Согласно данным, одной из причин, по которой Samsung больше не планирует производить ЖК-панели, стала их постепенно падающая стоимость. Кроме того, в последнее время активно стали наращивать свое производство китайские конкуренты компании.