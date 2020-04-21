21.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыSamsung анонсировала функцию мониторинга артериального давления для устройств Galaxy Watch

Samsung анонсировала функцию мониторинга артериального давления для устройств Galaxy Watch

Samsung Health Monitor

Компания Samsung Electronics анонсировала новую функцию приложения Health Monitor для быстрого и точного измерения артериального давления smart-часами без использования традиционных манжет и тонометра.

Как объявила компания, приложение Samsung Health Monitor было сертифицировано южнокорейским министерством по контролю качества продуктов и лекарств (Ministry of Food and Drug Safety) в качестве медицинского инструмента для измерения артериального давления.

В компании отметили, что предварительно необходимо провести процедуру калибровки датчика гаджета с помощью тонометра, и повторять ее не реже, чем раз в месяц. После этого часы можно использовать для контроля давления в качестве самостоятельного прибора.

Новая функция будет доступна владельцам smart-часов Samsung Galaxy Watch Active 2 с третьего квартала этого года. Позднее компания добавит поддержку измерения артериального давления и для других моделей Galaxy Watch.

ТЕГИ:
«Ваш следующий компьютер - это не компьютер». Apple опубликовала рекламный ролик нового iPad Pro
Xiaomi Mijia Electric Scooter 1S: недорогой электросамокат с запасом хода 30 км
Новости по теме
Акустические системы
Samsung Galaxy Buds+ — бес
Смартфоны
Samsung представила флагманские
Смартфоны ТОП-Новости
Представлен Samsung Galaxy Z Fli
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!