Samsung анонсировала функцию мониторинга артериального давления для устройств Galaxy Watch

Компания Samsung Electronics анонсировала новую функцию приложения Health Monitor для быстрого и точного измерения артериального давления smart-часами без использования традиционных манжет и тонометра.

Как объявила компания, приложение Samsung Health Monitor было сертифицировано южнокорейским министерством по контролю качества продуктов и лекарств (Ministry of Food and Drug Safety) в качестве медицинского инструмента для измерения артериального давления.

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В компании отметили, что предварительно необходимо провести процедуру калибровки датчика гаджета с помощью тонометра, и повторять ее не реже, чем раз в месяц. После этого часы можно использовать для контроля давления в качестве самостоятельного прибора.

Новая функция будет доступна владельцам smart-часов Samsung Galaxy Watch Active 2 с третьего квартала этого года. Позднее компания добавит поддержку измерения артериального давления и для других моделей Galaxy Watch.