С 13 по 14 мая впервые состоится Avatar IT Forum& Fair — 3D SOFTPROMotion

Компания Softprom — Value Added IT Distributor, объявила о проведении уникального события 3D SOFTPROMotion: Avatar IT Forum & Fair. Компания делает все возможное, чтобы не прерывать встречи и общение независимо от точки месторасположения. Событие состоится впервые.

«Мы ожидаем, что в нем примет участие более 2000 участников из 12 стран мира. Будут представлены более 30 вендоров по пяти ключевым направлениям: IТ-безопасность, IТ-инфраструктура, видеобезопасность, облачные сервисы, САПР и автоматизация. Будем рады встретиться с вами на 3D SOFTPROMotion!» — отмечает Павел Жданович, директор группы компаний Softprom.



В рамках 3D SOFTPROMotion ожидается:

Свыше тридцати виртуальных 3D-стендов IТ-лидеров. Будет реализована возможность общения голосом с представителями вендора на стенде, и даже телепортация в выделенную комнату переговоров. В виртуальном Auditorium будут идти Live Streaming дискуссии. Параллельно будут идти потоки с прямым подключением спикеров из 12 стран и пяти направлений. Ожидается более 70 live-выступлений. Avatar IT Forum & Fair — здесь вы сможете встретить знакомых из мира IТ и наладить общение с новыми (будет реализован функционал обмен визитками, возможность созвониться).

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо пройти регистрацию по ссылке https://3dsoftpromotion.softprom.com и получить подтверждение.

Компания Softprom также предлагает ответы на самые частые вопросы, касающиеся проведения Аватар IT Forum& Fair — 3D SOFTPROMotion.

Очередная замануха посетить вебинар под красивой обложкой?

Не совсем так. 3DSOFTPROMotion — виртуальный мир, в котором будут более 40 3D-стендов, огромная аудитория с трансляцией Keynote спикеров. 4 аудитории с прямым подключением спикеров из 12 стран по пяти направлениям.

Что значит виртуальный 3D-стенд? Что на нем можно будет сделать?

На каждом стенде IТ-вендора можно будет подключиться к представителю и голосом или путем чата пообщаться. Будет реализовано и общение в группе, то есть вы сможете прийти со своим коллегой и провести встречу с представителем в 3D-измерении. Ну и, конечно, материалы — видеоброшюры, презентации, контакты. Но в первую очередь — общение!

Что означает ходить по стендам, аудиториям, знакомиться и общаться? Это как?

Это как в вашей любимой игрушке, только для бизнес-целей. Выбираете свой аватар, подписываете реальным именем и готово — вы на 3DSOFTPROMotion. Там вы увидите много других аватаров, которые ходят познакомиться, общаются, участвуют в Live Stream дискуссиях. Это реальные участники. Кликнув на другой аватар, вы сможете увидеть имя/фото, запросить обмен визитками, и даже созвониться и поговорить.

Кто там будет? С кем там можно встретиться и пообщаться?

На сегодняшний день уже подтвердили участие около 40 производителей по направлениям IТ-безопасность, IТ-инфраструктура, видеобезопасность, облачные сервисы, САПР и автоматизация. Представители вендоров, а также специалисты компании Softprom будут рады встретиться с вами в 3D-измерении и провести продуктивно эти два дня. Если вы представитель компании-пользователя IТ, то сможете в виртуальном мире установить знакомство/контакт с вендором, обсудить голосом проекты, новые возможности и позвать к диалогу ваших коллег. Также у вас будет возможность познакомиться с интеграторами IТ-решений, услышать от заказчиков реальные кейсы внедрений. Узнать о новых технологиях в интересующих для вас темах, и многое другое.

Что интересного, если я — IТ-интегратор?

3DSOFTPROMotion — настоящий клад для вас. Это как в оффлайн-тусовке, только гораздо легче понять, кто есть кто, и установить нужный для вас контакт. Достаточно кликнуть на аватар, и у вас появляется уникальная возможность — запросить визитку, звонок и просто начать переписку. И, конечно же, живое общение с представителями вендора. Представьте, будет возможность два дня общаться голосом с каждым из них. Можно смело ставить себе цели — минимум 10 продуктивных face-to-face встреч за ивент. Готовы?

Если я представитель медиа? Будет ли мне интересно?

Конечно! Это действительно уникальная возможность, ведь вы сможете сделать абсолютно кардинально другой репортаж. Представьте вы в оффлайне с камерой, только на 3DSOFTPROMotion вы сидите на стуле или диване с чашечкой кофе, и камера вашего компьютера записывает ваше путешествие в 3D-измерении. Вы сможете взять уникальное интервью у представителей вендоров и участников, заснять виртуальный мир в эфире и даже запустить стриминг на ваш канал: «Путешествие <Имя медиа> в реальном времени в 3D-измерении». Может получиться сенсационный материал!

Бронируйте свое место сейчас, не упустите момент для общения и новых эмоций!

Организатором события выступает компания Softprom — Value Added IT Distributor. Компания основана в 1999 году и сегодня представлена на территории более 30 стран, с портфелем свыше 80 производителей.