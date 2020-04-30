Робототехника и автоматизация в борьбе с COVID-19

В то время как многие предприятия закрыты из-за пандемии коронавируса, а многие производители адаптируют свои производственные линии, чтобы удовлетворить потребности сферы здравоохранения, автоматизация становится ключевой частью этого процесса. «Идеализм и креативность робототехнических компаний исключительны», — отмечает Патрик Шварцкопф (Patrick Schwarzkopf), управляющий директор VDMA (Союз машиностроителей Германии), в своем блоге. Он также привел несколько примеров того, как индустрия робототехники присоединилась к борьбе против COVID-19 в Европе и других странах.

Наращивание производства масок

PIA Automation Amberg GmbH в Амберге (Германия), обычно производит полностью автоматизированные производственные системы для автомобильной промышленности и сектора потребительских товаров, но также работает с медицинскими технологическими компаниями.

В течение нескольких недель после начала кризиса PIA модернизировала две существующие производственные линии на своем предприятии в Китае, чтобы полностью автоматизировать производство до 140000 защитных масок в день. Благодаря ноу-хау, полученному из этого пилотного проекта, европейская робототехническая компания в настоящее время работает над многочисленными последующими заказами и начала строительство сборочных линий в Германии. Первая поставка запланирована на начало мая. Это позволит производить более 1 млн. респираторных масок в день.

Машиностроительная компания Ruhlamat в Марксуле (Германия), также быстро разработала производственную линию для одноразовых хирургических масок. Инженеры этих европейских поставщиков используют свой многолетний опыт высокоскоростной сборки, чтобы увеличить производство респираторов до необходимого объема.

Роботы проводят тестирование на коронавирус

В отличие от медицинского персонала, роботы невосприимчивы к вирусу. Баварский поставщик автоматизации BoKa Automatisierung выступил с идеей полностью автоматизированной системы, напоминающей опыт работы с клиентами в ресторане быстрого питания. Используя планшет, водитель идентифицирует себя через боковое окно автомобиля, а рука робота передает пробирку. Затем пробирка автоматически возвращается. Участнику теста на коронавирус позже сообщают по телефону результаты.

Автоматика сортирует 3000 образцов крови в день

Резкое увеличение процедур тестирования COVID-19 требует проведения многочисленных анализов крови. Этот процесс, традиционно выполняемый вручную лаборантами в клиниках, очень трудоемкий и однообразный. Лаборатория в университетской больнице Ольборга в Дании уже пользовалась автоматизацией еще до текущего кризиса. Каждый день до 3000 образцов крови тщательно сортируются двумя роботами KUKA в крупнейшей больнице в регионе Северная Ютландия. По словам Шварцкопфа, сотрудники освобождаются от огромного объема работы и могут сосредоточиться на более сложных видах деятельности вместо выполнения огромного количества рутинных задач.

Роботы помогают людям на карантине

Базирующаяся в Дании компания Aalborg разработала робота ROBERT для оказания помощи пациентам. Особенно во времена социального дистанцирования роботизированные медицинские устройства могут поддерживать физиотерапевтов в их работе.

Компания RobShare GmbH из Райнбёллене (Германия), помогает жителям домов престарелых поддерживать связь с членами семьи во время запрета на посещение, вызванного коронавирусом. Робот телеприсутствия по имени James посещает людей, находящихся на карантине. Кстати, RobShare предлагает аренду роботов бесплатно.

Роботы UVD дезинфицируют больничные палаты

Датская компания UVD Robots, являющаяся подразделением Blue Ocean Robotics ApS, делает роботов для дезинфекции помещений ультрафиолетом. Мобильный робот может автономно перемещаться в больничных палатах, излучая концентрированный ультрафиолетовый свет для уничтожения бактерий и других вредных микроорганизмов. Это позволяет больницам гарантировать уровень дезинфекции в 99,99%, снижая риск для врачебного персонала, пациентов и их родственников.

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Большинство инноваций в области автоматизаций и робототехники, на которые ссылается Шварцкопф, относятся к Европе, но, поскольку пандемия является глобальным явлением, можно ожидать появления новых роботов и вариантов их использования по всему миру.