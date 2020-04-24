Робопес Spot от Boston Dynamics помогает медикам бороться с коронавирусом

Четвероногий робот-собака Spot компании Boston Dynamics начал использоваться в одной из больниц Бостона для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусом, пишет Engadget. В настоящее время у компании есть планы по расширению и внедрению базы своих роботов во многие сферы здравоохранения.

Пациентов с подозрением на COVID-19 отправляют в палаточные лагеря при больницах, где врачи проводят предварительный опрос. Чтобы снизить риск заражения медиков и расход средств индивидуальной защиты, эту работу теперь выполняет Spot. Робот оснащен простым, но эффективным креплением для iPad, благодаря чему специалисты могут проводить удаленную диагностику. Кроме того, экраны могут быть задействованы в качестве платформы для онлайн-консультаций.

«Сегодня началась вторая неделя присутствия Spot в одной из больниц Бостона, где робот играет роль мобильной платформы для оказания услуг телемедицины, позволяющей работникам здравоохранения дистанционно взаимодействовать с пациентами. Мы прислушиваемся к отзывам медиков и воодушевлены их сообщениями о том, что использование робота помогло персоналу сократить время контакта с потенциально заразными пациентами», — говорится в заявлении Boston Dynamics.

В дальнейшем разработчики планируют применять робопса для дезинфекции помещений.

«Даже простая ультрафиолетовая лампа, прикрепленная к спине робота, может весьма эффективно дезинфицировать пространство, будь то больничные палаты или станции метро», отмечают представители Boston Dynamics.

Программную и аппаратную документацию Boston Dynamics опубликовали на GitHub с расчетом, что она будет полезна другим разработчикам робототехники.