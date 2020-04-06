RedmiBook 14 Ryzen Edition: ноутбук на платформе AMD стоимостью 464 доллара

Бренд Redmi объявил о старте продаж недорогого ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition на аппаратной платформе AMD.

Устройство оборудовано 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей. На выбор покупателей доступны две модификации — с процессором Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U с графикой Radeon Vega 8 и Radeon RX Vega 10 соответственно.

Объем оперативной памяти DDR4 составляет 8 или 16 Gb. Для хранения данных служит твердотельный накопитель вместимостью 512 Gb.

Ноутбуки будут поддерживать инновационную функцию передачи файлов между устройствами брендов Xiaomi, Oppo и Vivo. Функция была запущена в этом году, с ее помощью можно будет передавать файлы между ноутбуками и смартфонами без ограничения размера файла.

В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, порты USB 3.0, USB 2.0, HDMI и стандартный 3,5-мм аудиоразъем, аудиосистема Dolby DTS.

Устройство работает под управлением операционной системы Windows 10. Компьютер выполнен в корпусе толщиной 17,95 мм, а вес составляет приблизительно 1,5 кг.

Стоимость RedmiBook 14 AMD Ryzen 5 в версии 8/512 Gb будет составлять 464 доллара, а версия AMD Ryzen 7 с 16/512 Gb памяти будет стоить 563 доллара. Продажи начнутся 9 апреля.