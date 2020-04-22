Red Hat Summit 2020 Virtual Experience пройдет с 28 по 29 апреля

Компания Red Hat, ведущий мировой поставщик программных решений на базе открытого исходного кода, проведет ежегодное мероприятие компании Red Hat Summit 2020 в онлайн-формате 28-29 апреля. Впервые за всю историю Red Hat посетить саммит может каждый!

В рамках Red Hat Summit 2020 ведущие специалисты компании и признанные эксперты в области open source проведут более 130 онлайн-сессий в разных форматах как по технической, так и по бизнес-тематике. Участники также смогут узнать о лучших кейсах из первых уст — от представителей крупнейших клиентов и партнеров Red Hat, включая Ford Motor Company, Turkcell, Microsoft, Verizon, Credit Suisse, Intel. Видеозаписи всех семинаров будут доступны и по окончании саммита. Изучить каталог онлайн-сессий и зарегистрироваться можно по этой ссылке: https://summit.redhat.com/conference/sessions.