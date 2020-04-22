22.04.2020

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Red Bull организует турнир по CS:GO

Red Bull Flick

В нашей стране в режиме on-line пройдет турнир Red Bull Flick по игре Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Игры будут проходить в формате 2х2 и принять участие в соревновании может любой желающий в возрасте старше 18 лет. Турнир стартует 8 мая с проведения двух квалификационных этапов, а финальная игра определит победителя 10 мая. Призовой фонд будет разделен следующим образом: 1000 манатов за первое место, 700 манатов — за второе и 300 манатов — за третье место.

Желающим принять участие в турнире необходимо пройти регистрацию по ссылке REDBULL.AZ/FLICK. Здесь же вы сможете ознакомиться с правилами проведения игр. Проект Red Bull Flick осуществляется при поддержке Федерации киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan.

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