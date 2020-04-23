Realme X50m получил Snapdragon 765G, 120 Hz дисплей и квадрокамеру

Компания Realme представила смартфон среднего уровня X50m. Устройство получило дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Частота обновления экрана в 120 Hz обеспечивает плавность отображения картинки и работы интерфейса.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 765G с максимальной тактовой частотой 2,4 GHz. Графика — Adreno 620. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, накопителя UFS 2.1 – 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп (f/1,8), 8 Мп (f/2,3, 119°), 2 Мп (датчик глубины, f/2,4) и 2 Мп (макрообъектив, f/2,4). Фронтальная камера двойная, она представлена датчиками разрешением 16 Мп (f/2.0) и 2 Мп (f/2.4, датчик глубины).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4200 мА·ч, технология быстрой зарядки Dart Charge мощностью 30 Вт позволяет пополнить запас аккумулятора на 70% за 30 минут подключения к электросети.

Смартфон работает под управлением Android 10 с Realme UI. Оснащение смартфона: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4/5/5,8 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, USB Type-C. Сканер отпечатков расположен на боковой грани. Габариты — 163,8 х 75,8 х 8,9 мм, вес 194 гр.

Доступные цвета корпуса — голубой и белый. Стоимость смартфона Realme X50m за версию 6/128 Gb памяти составит 282 доллара, а за 8/128 Gb — 334 доллара. Продажи в Китае стартуют 29 апреля.