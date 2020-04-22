Razer обновила игровой ультрабук Blade Stealth 13

Компания Razer выпустила обновленную версию компактного игрового ультрабука Blade Stealth 13. Устройство позиционируется производителем как первый 13-дюймовый ультрабук с частотой обновления дисплея 120 Hz.

Новинка оснащена процессором Intel Core i7-1065G7, однако его TDP увеличился с 15 до 25 Вт, что позволяет чипу работать на более высокой тактовой частоте. Модель 2019 года предлагала в качестве графической подсистемы NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, обновленную версию оснастили видеокартой GTX 1650 Ti Max-Q. Она, как заверяет производитель, обеспечит примерно 10% прироста графической производительности. Объем оперативной памяти (LPDDR4X, 3733 MHz) составляет 16 Gb.

Помимо повышения производительности новинка готова предложить новый экран разрешением Full HD, который теперь поддерживает частоту обновления 120 Hz. Также доступен вариант Blade Stealth 13 с сенсорным дисплеем 4K. Дисплей охватывает 100% пространства sRGB и калибруется в заводских условиях. Ширина боковых рамок составляет всего 4,9 мм.

Размеры новинки примерно 15 х 302 х 210 мм, масса — 1,4 кг. Алюминиевый корпус компьютера имеет матово-черную отделку, а клавиатура снабжена подсветкой Razer Chroma RGB.

Игровой ультрабук Razer Blade Stealth 13 будет предлагаться по цене от 1799 долларов за версию с Full HD-дисплеем, стоимость версии с сенсорной 4K-панелью – от 1999 долларов. Продажи стартуют в мае.