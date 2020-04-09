Quibi: стриминговый сервис для мобильных устройств. Серии по 10 минут и вертикальный экран

Quibi – новый стриминговый сервис, отличающийся от конкурентов уникальным подходом к контенту. Все эпизоды сериалов и шоу длятся не более 10 минут, а работает Quibi исключительно на мобильных устройствах: видео адаптировано как под горизонтальный, так и под вертикальный режим экрана. На старте Quibi доступен только в США и Канаде, но со временем создатели планируют расширять географию сервиса.

С сервисом уже сотрудничают Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Стивен Содерберг, Сэм Рейми и многие другие известные кинематографисты.

Основал Quibi Джеффри Катценберг (Jeffrey Katzenberg), именно под его началом анимационная студия Disney выпустила «Аладдина», «Красавицу и чудовище» и «Короля льва», а сама компания из почти убыточной стала прибыльной. Позже он также возглавил появившуюся DreamWorks Animation и активно продвигал 3D-анимацию.

В 2018 году Катценберг обратился к инвесторам с новой идеей — стриминговым сервисом Quibi или, как он сам его называл, «мобильным Netflix». Компания нацелена на контент, который людям будет удобно потреблять «в перерывах» между рутинными будничными занятиями. По типу того, как занятые городские жители обходятся мелкими перекусами вместо нормальных обедов, они также смогут «перекусить» 6-10 минутной серией нового шоу. Инвесторам эта идея понравилась, и в итоге Quibi собрал более миллиарда долларов от крупнейших студий в индустрии, таких как Disney, Universal и Warner Bros.

«Наши проекты будут делиться на главы или акты по 7-10 минут, они специально сделаны такими, чтобы их удобно было смотреть «на ходу». Ведь если вам от 25 до 35 лет, вы в сутки проводите около 5 часов у экрана смартфона», сказал Джеффри Катценберг.

Сервис недоступен для компьютеров или Smart TV и работает только на мобильных устройствах — авторы говорят, что менять это не собираются. Видео можно смотреть как в горизонтальном, так и вертикальном виде. Весь контент на Quibu адаптирован под вертикальный формат — при повороте устройства сервис специально подстраивает кадр так, чтобы из него не пропало ничего важного для понимания сцены.

Более того, в перспективе авторы сериалов для Quibu планируют использовать вертикальный формат куда креативнее. Например, если вы смотрите видео горизонтально, вам показывают кадры с «объективной» камеры, снимающей героев. А если вертикально, то зрителю показывают экран смартфона персонажей. Также Катценберг планирует развивать формат интерактивного кино на своем сервисе.

Всего планируется выпустить 7 тыс. единиц контента на стриминге за год. Новое оригинальное шоу собираются запускать каждую неделю, по словам Катценберга, это будут сериалы того же типа, каким у Netflix был «Карточный домик», а у Hulu — «Рассказ служанки». Несколько десятков проектов на Quibi есть уже сейчас: включая драму со звездой «Игры престолов» Софи Тернер и триллер с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем в главных ролях.

У Quibi есть два тарифа — за 4,99 долларов с рекламой перед видео и за 6,99 без рекламы. Критики считают, что на данный момент у Quibi нет сериалов, которые могут настолько заинтересовать зрителя, чтобы он решил платить за еще один стриминговый сервис.