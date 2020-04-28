Qualcomm представила технологию Quick Charge 3+ для смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm представила новую технологию быстрой зарядки для смартфонов среднего уровня Quick Charge 3+.

Новая технология будет доступна на смартфонах, которые построены на базе однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 765 и Snapdragon 765G. Также поддержку технологии получат будущие мобильные платформы Qualcomm, анонс которых ожидается в этом году. А первым коммерческим устройством станет Xiaomi Mi 10 Lite Zoom на базе Snapdragon 765G с поддержкой Quick Charge 4+ и Quick Charge 3+.

По заявлению Qualcomm, Quick Charge 3+ позволяет зарядить смартфон с 0% до 50% примерно за 15 минут – это на 35% быстрее, чем у предыдущих поколений. Хотя максимальная выходная мощность стандарта составляет 60 Вт, заявленная температура аккумулятора во время зарядки на 9°C ниже, чем при использовании ранних технологий компании.

В отличие от технологии Quick Charge 4+, которая требует наличия у зарядного устройства порта USB-C, новая Quick Charge 3+ может обеспечивать быструю зарядку через более доступный порт USB-A. Согласно спецификации, технология будет совместима и с решениями на базе USB-C, а также с любыми блоками питания, поддерживающими масштабируемое напряжение с шагом 20 мВ.