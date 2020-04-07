Президентом и генеральным директором Red Hat стал Пол Кормье

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, объявила о назначении Пола Кормье (Paul Cormier) президентом и генеральным директором компании. Пол сменил на этом посту Джима Уайтхерста (Jim Whitehurst), который сейчас является президентом IBM. Ранее г-н Кормье занимал должность президента Red Hat по продуктам и технологиям.

«Сегодня Red Hat — синоним открытого кода и гибридного облака, двух мощнейших движущих сил современной ИТ-отрасли. Располагая блестящими инженерными навыками, отличным знанием продуктов и четким видением будущего отрасли, Пол является необходимым компании руководителем, который задействует все возможности и обеспечит успешное развитие инновационных технологий и рост Red Hat», — отметил Арвинд Кришна (Arvind Krishna), генеральный директор IBM.

Пол Кормье присоединился к Red Hat в 2001 году. Его руководство и видение сделали возможными крупные стратегические прорывы и значительное расширение линейки продуктов и услуг. На заре своей карьеры в Red Hat г-н Кормье выступил за внедрение подписной модели распространения ПО, благодаря которой Red Hat из поставщика софта с открытом кодом превратилась в технологическую компанию, занимающую ведущие позиции в нише программных решений корпоративного класса. Именно Пол Корьме убедил руководство компании отказаться от бесплатного дистрибутива Red Hat Linux и сделать ставку на Red Hat Enterprise Linux, которая сегодня является ведущей Linux-платформой корпоративного класса и применяется более чем в 90% организаций Fortune 500.

Под руководством г-на Кормье Red Hat осуществила более 25 слияний и поглощений, в дополнение к операционной системе Linux создав всеобъемлющей стек программных технологий на основе инноваций с открытым кодом, который совершил прорыв в ИТ-отрасли. Вывод на рынок программных решений с открытым кодом, в полной мере отвечающих требования корпоративных заказчиков, и изменения бизнес-моделей в сфере производства ПО превратили открытый код в главный источник инноваций программной отрасли, значительно ускорив темпы развития, которые могли бы обеспечить поставщики проприетарных решений.

Пол Кормье более 10 лет продвигает концепцию открытого гибридного облака, с помощью которого заказчик может унифицировать запуск и эксплуатацию любых приложения на любых вычислительных инфраструктурах, от edge-систем и «голого железа» до мультиоблачных сред из общедоступных облачных платформ сразу нескольких поставщиков. Именно эта задумка легла в основу решения Red Hat OpenShift, ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса, которая широко используется нашими заказчиками из самых разных отраслей в качестве основы гибридных облачных решений. Г-н Кормье также заключил прорывные для отрасли партнерства, в том числе знаковый альянс с Microsoft с целью предоставить заказчикам больше опций при развертывании гибридных облачных сред. Кроме того, Пол Кормье сыграл важную роль в процессе объединения Red Hat и IBM, обеспечив масштабирование и высокие темпы развития Red Hat при сохранении независимости и нейтралитета компании.

Под руководством предыдущего президента, Джима Уайтхерста, Red Hat значительно расширила и усилила свои позиции в ИТ-отрасли, увеличив выручку с более чем $500 млн до почти $3 млрд в 2018 финансовому году, а в 2019 году заключив знаковую сделку с IBM стоимостью $34 млрд. В течение президентства Уайтхерста Red Hat шесть раз вошла в список самых инновационных компаний мира по версии Forbes, а также пополнила список самых успешных компаний мира по версии Fortune в 2019 и 2020 годах. Вступая в должность президента IBM, Джим Уайтхерст также стал председателем Red Hat, сменив на этом посту Арвинда Кришну (Arvind Krishna), который сейчас является генеральным директором IBM.