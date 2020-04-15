Представлены Honor 30 Pro и 30 Pro+ с Kirin 990 5G и двойной фронтальной камерой

Вместе с более доступной версией смартфона Honor 30 были представлены еще две модели флагманской линейки — Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Смартфоны получили обновленный дизайн с большим логотипом бренда на задней панели.

Оба смартфона построены на базе мобильной платформы Kirin 990 5G, получили от 8 до 12 Gb оперативной памяти и накопитель на 128 Gb в базовой конфигурации. Оба имеют схожее оформление основной камеры, Wi-Fi6+, изогнутый OLED-дисплей и двойную 32+8 Мп фронтальную камеру.

Модель Honor 30 Pro+ выделяется конфигурацией камеры: 50 Мп основной сенсор, 16 Мп широкоугольный с автофокусом (дает возможность макро-съемки) и есть поддержка съемки сло-мо 1920fps. Кроме этого, смартфон получил 90 Hz дисплей и беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.

Гаджеты оснащены фирменной системой жидкостного охлаждения, предотвращающей перегрев железа при длительном использовании.

Технические характеристики Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+:

Дисплей: 6,57’’, 19,5:9, 2340 x 1080 точек, DCI-P3 HDR, 90 Гц (только Honor 30 Pro+), OLED;

ОС: Android 10 с Magic UI 3.1;

Процессор: Huawei Kirin 990 5G (8 ядер, 7 нм, 2 ядра Cortex-A76 х 2,86 GHz + 2 ядра Cortex-A х 2,36 GHz, 4 ядра Cortex-A55 x 1,95 GHz, выделенный NPU, графика Mali-G76MP16;

Оперативная память: 8/12 Gb;

Внутренняя память: 128/256 Gb;

Карта памяти: Nano Memory Card до 256 Gb;

Основная камера: Honor 30 Pro — 40 Мп (RYYB, Sony IMX600 f/1.9), 8 Мп (телефото, f3.4, оптический зум 3х, автфокус), 16 Мп (широкоугольная, f/2.2, фиксированный фокус). Honor 30 Pro+ — 50 Мп (Sony IMX 700, RYYB, Ultravision, f/1.9), 8 Мп (телефото, f/3.4), 16 Мп (широкоугольная, f/2.2, автофокус, макро). PDAF, лазерный автофокус, OIS+AIS, двойная светодиодная вспышка разных тонов, оптический зум 5х, гибридный зум 10х, SuperSensing Zoom 50x, Audio Zoom, запись видео в формате 4К@60fps, сло-мо 1920fps (только модель Honor 30 Pro+);

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.0 + 8 Мп, f/2.2), запись видео в 4К@60fps;

Аккумулятор: 4000 мА·ч, Huawei SuperCharge 40W, быстрая беспроводная зарядка 27W (только Honor 30 Pro+);

Оснащение: Wi-Fi11 (a/b/g/n/ac/ax), 2×2 MIMO, HE160, 1024 QAM, Wi-Fi6+, Bluetooth 5.1 (BLE, SBC, AAC, LDAC), A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, USB Type-C 3.1, стереодинамики, два слота SIM;

Безопасность: встроенный в экран сканер отпечатков пальцев;

Габариты: 160,32 х 73,61 х 8,38 мм, вес: 186 гр.

Стоимость смартфонов:

Honor 30 Pro: 8/128 Gb памяти – 566 долларов, 8/256 Gb – 622 доллара;

Honor 30 Pro +: 8/128 Gb памяти – 707 долларов, 12/256 Gb – 778 долларов.

Предварительный заказ уже открыт, продажи новинок стартуют 21 апреля.