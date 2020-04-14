Представлены беспроводные наушники Redmi AirDots S

Бренд Redmi официально представил новые наушники AirDots S. Модель является улучшенной версией оригинальных Redmi AirDots. Внешне новые TWS-наушники не изменились, нет даже новых расцветок, автономность (4 часа) осталась той же. Кейс обеспечит две полных зарядки.

Основное изменение заключается в том, что в новых Redmi AirDots S изменился способ подключения к источнику звука. Предыдущая модель сопрягалась путем подключения главного наушника, который, в свою очередь соединялся со вторым. В новой версии оба наушника подключаются к устройству одновременно, без необходимости сопрягать их между собой. Любой из наушников можно использовать в монорежиме. Говорится о более стабильном и быстром сопряжении и появлении режима со сниженной задержкой.

Redmi AirDots S получили чип с поддержкой Bluetooth 5.0. Компания утверждает, что скорость передачи данных увеличится в два раза по сравнению с предыдущим поколением. Наушники оснащены 7,2-мм драйверами и DSP для реализации функции интеллектуального шумоподавления во время разговора, есть поддержка голосовых помощников Google Assistant, Siri и XiaoAI.

Новые наушники Redmi AirDots S будут предлагаться по той же низкой цене, что и предыдущая модель — 15 долларов.