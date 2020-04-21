Представлена модульная камера Canon EOS C300 Mark III

Компания Canon представила два новых продукта для профессионального применения в кино- и телеиндустрии. Первой новинкой бренда стала модульная камера EOS C300 Mark III, в которой используется датчик Super-35 CMOS DGO (Dual Gain Output) разрешением 4K. Второй анонс — объектив с сервоприводом CN10X25 IAS S, охватывающий диапазон фокусных расстояний 25–250 мм и подходящий для съемки видео с разрешением 4К и 8K.

К основным особенностям EOS C300 Mark III отнесен упомянутый выше датчик изображения, динамический диапазон которого заявлен равным 16 EV, и поддержка видеозаписи 4K с кадровой частотой до 120 к/с. Камера может записывать видео 4K Cinema RAW Light с представлением 10 бит или 12 бит, 2K RAW с кроп-фактором Super-16, с представлением 10 бит или 12 бит, поддерживает XF-AVC (MXF), 4:2:2 10 бит ALL-I или Long GOP, а также запись до 120P в формате 4K RAW или XF-AVC; до 180P — с кроп-фактором Super-16 в формате 2K/FHD.

Модульный дизайн позволяет устанавливать блоки расширения EU-V1 и EU-V2, которые добавляют определенные разъемы и расширяют возможности съемки в разных стилях, и электронный видоискатель. Камера имеет сменный байонет (EF, PL или EF Cinema Lock).

Объектив CN10X25 IAS S также имеет сменный байонет (EF/PL). Он совместим с полнокадровыми датчиками и датчиками формата Super 35. Встроенный экстендер 1,5x позволяет увеличить максимальное фокусное расстояние до 375 мм. Сервопривод съемный. Диафрагма из 11 лепестков позволяет получить мягкое размытие вне зоны резкости.

Камера Canon EOS C300 Mark III поступит в продажу в июне по цене 11000 долларов, а CN10X25 IAS S — в июле.