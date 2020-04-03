Представлен smart-телевизор Xiaomi Full Screen TV Pro с диагональю 75″

Компания Xiaomi пополнила линейку smart-телевизоров Mi TV Pro флагманской моделью Xiaomi Full Screen TV Pro, которая оснащена дисплеем размером 75 дюймов по диагонали и 4К-разрешением. Особенность этой линейки — безрамочный дисплей, занимающий до 97% площади поверхности корпуса.

Новая модель оснащена четырехъядерным 64-разрядным процессором с тактовой частотой 1,9 GHz. По словам компании, это изготовленный на заказ энергоэффективный и быстрый 12-нанометровый чип.

Телевизор оснащен оперативной памятью объемом 2 Gb, вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 32 Gb.

Xiaomi Full Screen TV Pro работает под управлением операционной системы PatchWall и поставляется с несколькими предварительно установленными сервисами потокового видео, такими как Tencent Video, Youku и VOD от iQiyi.

Устройство располагает аудиосистемой Dolby Audio, контроллерами Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth, интерфейсами USB, Ethernet. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом XiaoAi.

Smart-телевизор Xiaomi Full Screen TV Pro 75 будет предлагаться по ориентировочной цене 846 долларов.

Компания Xiaomi также выпустила новую версию модели Mi TV 4A, которая получила 60-дюймовый экран разрешением 4K с узкими рамками.

Эта панель с 2 Gb ОЗУ и накопителем на 16 Gb будет предложена за 280 долларов. Продажи начнутся уже завтра, 4 апреля.