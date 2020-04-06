Представлен обновленный мессенджер ICQ

Холдинг Mail.ru Group запустил мессенджер ICQ New, основанный на оригинальном ICQ. Разработчики ICQ New создали для мессенджера новый визуальный стиль, позаимствовав у оригинального ICQ лишь фирменный логотип в виде цветка ромашки. Однако и он претерпел изменения, став более минималистичным и лишившись части лепестков.

Был сделан акцент на групповые чаты, звонки и видеозвонки. ICQ New поддерживает групповые чаты с количеством участников до 25000. Групповые звонки в любом формате — до 30 участников.

Еще одна новая функция мессенджера – возможность создания и ведения каналов.

ICQ New умеет в автоматическом режиме превращать аудио в текст (расшифровывать голосовые сообщения). Мессенджер также содержит новую систему быстрых ответов Smart Reply. Используя нейросети, Smart Reply подсказывает пользователю готовые ответы на основе контекста беседы. В качестве ответов Smart Reply предлагает, как короткие фразы, так и подходящие стикеры.

Что касается остальных функций, ICQ New во многом весьма современен. Есть боты, возможность поделиться не номером телефона, а псевдонимом, синхронизация истории переписки и так далее.

Мобильное приложение доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и Apple App Store. Помимо этого, ICQ New вышел и для настольных ПК. С официального сайта мессенджера можно скачать версии для Windows, Linux и macOS. Дополнительно доступна веб-версия сервиса, работающая напрямую из браузера, без необходимости установки программы на ПК.