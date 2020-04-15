Представлен iPhone SE 2020 года по цене от 399 долларов

Компания Apple представила новый iPhone SE, который поклонники бренда ждали более года. Новинка получила Touch ID и iOS 13 с доступом ко всем сервисам Apple, которые являются сегодня для американской компании стратегическим ресурсом. Новый iPhone SE 2020 базируется на модели iPhone 8 и оснащен 4,7” дисплеем, сенсорной кнопкой со сканером отпечатка в нижней части лицевой панели и корпусом из стекла. Кроме этого, Apple оснастила устройство новейшим процессором А13, который используется в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также 12 Мр основной камерой последнего поколения.

Технические характеристики Apple iPhone SE 2020:

Сеть: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA (850/900/1700/1900/2100 МГц), LTE (1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25) Операционная система: iOS 13 Дисплей: емкостный, 4,7”, 1334х750 пикселей, 326 ppi, контрастность 1400:1, 16 млн. цветов, яркость 625 нит, Retina HD Display, True Tone IPS Основная камера: 12 Мр, 26 мм фокусное расстояние, f/1.8, 6 линз, запись видео до [email protected], сло-мо-видео в разрешении до [email protected], определение лиц, оптическая стабилизация, 5х цифровой зум (3х для видео), ИК-фильтр, Live Photos, сапфировое стекло Фронтальная камера: 7 Мр, f/2.2, вспышка экраном, запись видео 1080р, HDR, распознавание лиц, кинематографическая стабилизация видео, режим «Портрет» с эффектом «Глубина», шесть вариантов «Портретное освещение» Процессор: шестиядерный, A13 Bionic, 64-bit, четырехъядерный GPU, нейронная система 3 поколения, дополнительный процессор М13 Объем памяти: 64/128/256 ГБ Датчики и сенсоры: A-GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO2x2, NFС, Bluetooth 5.0, nano-SIM, датчики положений, приближенности и освещенности, электронный компас, гироскоп Дополнительно: сканер отпечатков пальцев Touch ID с Taptic Engine, 3 микрофона, стереодинамики, водозащита IP67 Аккумулятор: Li-Ion, быстрая зарядка, беспроводная зарядка Размеры: 138,4х67,3х7,3 мм Вес: 148 гр.



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Смартфон будет продаваться в трех цветах: черном, белом и красном. Цена новинки стартует от 399 долларов.