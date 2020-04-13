Представлен игровой ПК Lenovo Savior Blade 7000 UIY

Компания Lenovo представила настольный компьютер Lenovo Savior Blade 7000 UIY, ориентированный на геймеров.

Новинка получила восьмиядерный процессор Intel Core i7-9700F с номинальной частотой 3 GHz (максимальная частота — 4,7 GHz), который дополняет графический ускоритель Nvidia GeForce GTX 1660 Super с 6 Gb памяти, 16 Gb оперативной памяти DDR4-2666 и быстрый твердотельный накопитель NVMe PCle 3.0 SSD емкость 512 Gb.

В оснащение входят разъемы для наушников и микрофона, два разъема USB 3.0, а также интерфейсы USB, LAN, DVI, HDMI и DP. Корпус имеет габариты 440 х 184,5 х 508 мм.

Компьютер Lenovo Savior Blade 7000 UIY появится в продаже 18 апреля по цене 995 долларов.