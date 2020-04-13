14.04.2020

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Представлен игровой ПК Lenovo Savior Blade 7000 UIY

Lenovo Savior Blade

Компания Lenovo представила настольный компьютер Lenovo Savior Blade 7000 UIY, ориентированный на геймеров.

Новинка получила восьмиядерный процессор Intel Core i7-9700F с номинальной частотой 3 GHz (максимальная частота — 4,7 GHz), который дополняет графический ускоритель Nvidia GeForce GTX 1660 Super с 6 Gb памяти, 16 Gb оперативной памяти DDR4-2666 и быстрый твердотельный накопитель NVMe PCle 3.0 SSD емкость 512 Gb.

В оснащение входят разъемы для наушников и микрофона, два разъема USB 3.0, а также интерфейсы USB, LAN, DVI, HDMI и DP. Корпус имеет габариты 440 х 184,5 х 508 мм.

Компьютер Lenovo Savior Blade 7000 UIY появится в продаже 18 апреля по цене 995 долларов.

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