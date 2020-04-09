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Популярному сервису Zoom предъявлен иск за мошенничество, связанное с конфиденциальностью

Zoom

Майкл Дриу (Michael Drieu), акционер Zoom Video Communications Inc., подал коллективный иск, в котором он обвинил компанию в мошенничестве и сокрытии проблем в системе безопасности, помешавших дальнейшему росту акций Zoom, пишет Bloomberg.

В иске компания и ее высшие должностные лица обвинены в сокрытии правды о недостатках в программном шифровании, о предполагаемой уязвимости для хакеров, а также о несанкционированном разглашении личной информации пользователей третьим сторонам, в том числе компании Facebook.

Компания Zoom Video Communications основана в 2011 году. Она предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений. В последнее время сервис Zoom стремительно набирает популярность. Аналитики прогнозировали, что в условиях массового перехода на удаленное обучение и работу, Zoom может стать одной из немногих компаний, которые продемонстрируют рост во время пандемии коронавируса.

На прошлой неделе различные издания сообщили о том, что в сеть утекли тысячи видеороликов из Zoom, среди которых были записи видеоуроков, сеансы терапии, консультаций и прочие ролики без паролей. В январе акции компании стоили около 70 долларов за штуку, но к концу марта они взлетели до отметки почти 160 долларов. После появления сведений о небезопасности сервиса акции компании начали дешеветь и сейчас стоят около 117 долларов.

Представители Zoom Video Communications уже признали, что они не оправдали ожиданий пользователей, которые касаются конфиденциальности и безопасности личных данных, добавив, что специалисты прилагают все усилия, чтобы исправить ситуацию.

Сенаторов в США уже попросили отказаться от сервиса Zoom при проведении онлайн-совещаний.

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