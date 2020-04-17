Популярная прошивка Paranoid Android вернулась со стабильной версией Android 10

Когда-то Paranoid Android была одной из самых инновационных прошивок для смартфонов и планшетов Android. Последний ее релиз состоялся в 2018 году, вышедшая тогда Paranoid Android 7.3.1 была основана на Android 7 Nougat. С тех пор проект был приостановлен.

Разработчики объявили о возвращении легендарной кастомной прошивки Paranoid Android на основе свежей версии операционной системы Android 10. Она вернулась под названием Paranoid Android Quartz. Прошивка уже доступна для большого числа смартфонов. В ближайшее время планируется добавить в список поддерживаемых дополнительные модели.

В сборку Paranoid Android Quartz включены актуальные обновления безопасности Android и предусмотрена возможность дальнейшего получения OTA-патчей без подключения устройства к ПК и сложных манипуляций через меню устройства. Разработчики интегрировали в прошивку систему защиты приложений SafetyNet, сервисы Google и магазин Google Play. Предусмотрены расширенная настройка панели навигации и жестового управления (включая свайп тремя пальцами вниз для снятия скриншота), а также специальные режимы работы, такие как Pocket Mode.

В списке заявленных функций — поддержка подэкранных сканеров отпечатков пальцев и выдвижных фронтальных камер, отдельная индикация статуса батареи при быстрой зарядке, возможность настройки индивидуальных прав беспроводного доступа в интернет для отдельных приложений. Ознакомиться с полным списком возможностей прошивки можно на официальной странице проекта.

Список поддерживаемых моделей:

Asus Zenfone Max Pro M1 и M2;

Essential Phone;

OnePlus 3 и 3T;

OnePlus 6 и 6T;

OnePlus 7 Pro;

Xiaomi Mi 6 и Mi 9;

Xiaomi Redmi 5.

В ближайшие время планируется добавить поддержку для: