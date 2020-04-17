Популярная прошивка Paranoid Android вернулась со стабильной версией Android 10
Когда-то Paranoid Android была одной из самых инновационных прошивок для смартфонов и планшетов Android. Последний ее релиз состоялся в 2018 году, вышедшая тогда Paranoid Android 7.3.1 была основана на Android 7 Nougat. С тех пор проект был приостановлен.
Разработчики объявили о возвращении легендарной кастомной прошивки Paranoid Android на основе свежей версии операционной системы Android 10. Она вернулась под названием Paranoid Android Quartz. Прошивка уже доступна для большого числа смартфонов. В ближайшее время планируется добавить в список поддерживаемых дополнительные модели.
В сборку Paranoid Android Quartz включены актуальные обновления безопасности Android и предусмотрена возможность дальнейшего получения OTA-патчей без подключения устройства к ПК и сложных манипуляций через меню устройства. Разработчики интегрировали в прошивку систему защиты приложений SafetyNet, сервисы Google и магазин Google Play. Предусмотрены расширенная настройка панели навигации и жестового управления (включая свайп тремя пальцами вниз для снятия скриншота), а также специальные режимы работы, такие как Pocket Mode.
В списке заявленных функций — поддержка подэкранных сканеров отпечатков пальцев и выдвижных фронтальных камер, отдельная индикация статуса батареи при быстрой зарядке, возможность настройки индивидуальных прав беспроводного доступа в интернет для отдельных приложений. Ознакомиться с полным списком возможностей прошивки можно на официальной странице проекта.
Список поддерживаемых моделей:
- Asus Zenfone Max Pro M1 и M2;
- Essential Phone;
- OnePlus 3 и 3T;
- OnePlus 6 и 6T;
- OnePlus 7 Pro;
- Xiaomi Mi 6 и Mi 9;
- Xiaomi Redmi 5.
В ближайшие время планируется добавить поддержку для:
- OnePlus 5, 5T, 7, 7T и 7T Pro;
- Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact и XZ3;
- Xiaomi Mi 9T и 9T Pro;
- Xiaomi Pocophone F1;
- Xiaomi Redmi K20 и K20 Pro;
- Redmi K20 и K20 Pro.