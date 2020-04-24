Полиция ОАЭ использует smart-шлемы для борьбы с распространением коронавируса

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) полицейские получили smart-шлемы, позволяющие ежеминутно отслеживать температуру у сотен людей, что помогает определять потенциальных больных коронавирусом.

Smart-шлем позволяет измерять температуру на расстоянии от пяти метров до человека и сканировать до 200 человек в минуту. Если у пешехода повышенная температура, шлем дает предупреждающий сигнал.

Полиция Дубая использует smart-шлемы для проверки людей в густонаселенных районах, в том числе в регионах, где введен карантин.

«В случае обнаружения человека с высокой температурой мы предпринимаем необходимые меры для того, чтобы его остановить … и затем медработники доставляют его в ближайшее медицинское учреждение», — сообщил агентству Reuters сотрудник полиции.

Китайская компания KC Wearable, занимающаяся производством smart-шлемов, сообщила что уже продала более 1000 единиц устройства. Компания получила новые заказы из стран Ближнего Востока, Европы и Азии.