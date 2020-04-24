Под беспроводные сети Wi-Fi выделен новый 6 GHz диапазон

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила выделение 6 GHz диапазона для нелицензируемого использования.

Одобрение нового диапазона FCC позволит использовать его в домашних и промышленных роутерах и точках доступа Wi-Fi, точно также как сейчас используются диапазоны 2,4 и 5 GHz. Это самое крупное расширение частотного диапазона для сетей Wi-Fi с 1998 года. Оно должно решить широко распространенные проблемы с соединением, которые происходят из-за перегруженности диапазона.

Спектр 6 GHz будет задействован в расширенной версии уже используемого стандарта Wi-Fi 6, которая называется Wi-Fi 6E. Тесты указывают, что данный стандарт способен обеспечить передачу данных на скорости 2 Гбит/с с задержками на уровне 2 мс.

«Предоставляя 6 GHz для нелицензионного использования, FCC обеспечивает будущее Wi-Fi. Доступ на частоте 6 GHz — это основополагающая разработка для беспроводных подключений, которая предоставляет Wi-Fi большое пространство для реализации инновационных сценариев и для создания новых приложений Wi-Fi. Сегодняшний глобальный климат подчеркивает, насколько важен Wi-Fi для обеспечения подключений и производительности, а новые решения Wi-Fi 6E еще больше укрепят позиции Wi-Fi», — отметил Эдгар Фигероа, генеральный директор Wi-Fi Alliance.

Ожидается, что первые устройства с поддержкой Wi-Fi 6E и соответственно 6 GHz диапазона появятся уже к концу этого года. Однако широкомасштабное внедрение начнется только в 2021 году, когда Wi-Fi Alliance откроет сертификационную программу для устройств с поддержкой Wi-Fi 6E.

На данный момент 6 GHz диапазон выделен лишь в США. Для Евросоюза и других регионов должны быть приняты аналогичные решения.