26.04.2020

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Планшет Hisense Q5: 10,5-дюймовый E-Ink дисплей и Android 10

Hisense Q5

Помимо смартфонов с цветными E-Ink дисплеями, компания Hisense представила планшет Q5 с дисплеем, основанным на технологии электронных чернил.

Новинка получила монохромный 10,5-дюймовый RLCD-дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением HD. Особенностью устройства производитель называет технологию естественного отражения света с отсутствием синего спектра, негативно влияющего на глаза человека.

В планшете установлен восьмиядерный процессор UNISOC Tiger T610. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенного накопителя — 64 Gb с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD.

Основная камера разрешением 5 Мп (f/2.2), фронтальная камера 2 Мп. Планшет оснащен слотом для SIM-карты. В качестве операционной системы используется Android 10. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5050 мА·ч. Есть 3,5-мм аудиоразъем, порты HDMI и MicroUSB. Устройство поддерживает LTE.

Планшет Hisense Q5 поступит в продажу 10 июня по ориентировочной цене 324 доллара.

ТЕГИ:
Hisense представила смартфоны A5C и A5 Pro с цветными дисплеями E-Ink
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