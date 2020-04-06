Ожидается снижение стоимости китайских смартфонов

Многие китайские компании готовятся к снижению стоимости своих смартфонов, пишет Gizchina.

По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang), партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi, пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.

Кроме того, он отметил, что снижение цен на iPhone вызовет дальнейшее снижение цен на китайские модели с поддержкой 4G. Из-за низкого спроса на фоне пандемии коронавируса, компании Apple пришлось снижать стоимость своих смартфонов (например, iPhone 11 Pro Max стал дешевле на 225 долларов).

Спрос смещается с моделей с поддержкой LTE на модели с поддержкой 5G, и если производители первых не смогут привлечь покупателя ценой, то они попросту потеряют клиентов.