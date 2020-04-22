Отмененная из-за коронавируса выставка IFA 2020 пройдет в «инновационном» формате

Из-за угрозы распространения пандемии COVID-19 уже были отменены многие крупные технологические мероприятия. Не стала исключением и выставка IFA 2020.

Правительство Берлина ввело запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек до 24 октября — соответственно, провести IFA (запланирована на 4 сентября) в привычном формате не получится. Тем не менее, в официальном Twitter-аккаунте события появилось сообщение, что организаторы не собираются менять сроки проведения выставки и утверждают, что для IFA 2020 применят «инновационную концепцию».

Ханс-Йоахим Камп (Hans-Joachim Kamp), председатель совета компании, ответственной за проведение IFA 2020, заявил, что в свете последних событий отмена ежегодного мероприятия была ожидаемой. Но полностью отказываться от проведения выставки организаторы не намерены — они рассматривают альтернативные варианты демонстрации технологических инноваций 2020 года.

Ожидается, что о новом формате выставки станет известно в ближайшее время. Предположительно речь идет о цифровом формате проведения выставки с прямой трансляцией.

Отметим, что IFA — крупнейшая европейская выставка электроники и бытовой техники, проводимая в Берлине с 1924 года.