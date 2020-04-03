03.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыОтличная новость для любителей on-line шахмат!

Отличная новость для любителей on-line шахмат!

Одна из самых первых интеллектуальных игр в истории человечества, дошедшая до наших дней с небольшими изменениями, является крайне популярной и в нашей стране. Все мы помним и гордимся достижениями наших шахматистов на международной арене, а большинство из нас соприкоснулось с этой игрой еще в раннем детстве. Объявленная недавно серия турниров «EvdeQal Cup Series» дает возможность попробовать свои силы и умения в шахматах в схватке с другими игроками прямо из дома!

Игры состоятся на базе сайта Chess.Com. Отметим, что сайт является кроссплатформенным. Таким образом, играть можно практически с любого смартфона или персонального компьютера. Для участия в турнире достаточно завести аккаунт на сайте www.chess.com и пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/unvjP8z8YE8VPxJP8.

В рамках «EvdeQal Cup Series» Chess состоится до 10 турниров, в каждом из которых сможет принять участие 32 человека. Состязания будут проводиться по олимпийской системе в формате Bo1 (до одной победы). Отметим, что каждый из зарегистрировавшихся сможет принять участие только в одном из турниров серии. Очередная серия игры будет начинаться по факту регистрации очередных 32 человек последовательно по списку регистрации.

Напоминаем также, что в ближайшие дни будут опубликованы правила и регламент турнира «EvdeQal Cup Series» PUBG Mobile.

Серия турниров «EvdeQal Cup Series» проводится Федерацией Киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и при спонсорстве компании TopAZ.

В очередной раз напоминаем всем игрокам и любителям компьютерных игр о важности соблюдения требований карантина в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации!

ТЕГИ:
Испания использует дроны DJI для дезинфекции против Covid-19
Обновленные ноутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 получили новые процессоры Intel 10-го поколения и графику NVIDIA
Новости по теме
События
Началась регистрация на виртуаль
События
Mastercard поддерживает азербайд
События
Министерство образования Азербай
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!