Отличная новость для любителей on-line шахмат!

Одна из самых первых интеллектуальных игр в истории человечества, дошедшая до наших дней с небольшими изменениями, является крайне популярной и в нашей стране. Все мы помним и гордимся достижениями наших шахматистов на международной арене, а большинство из нас соприкоснулось с этой игрой еще в раннем детстве. Объявленная недавно серия турниров «EvdeQal Cup Series» дает возможность попробовать свои силы и умения в шахматах в схватке с другими игроками прямо из дома!

Игры состоятся на базе сайта Chess.Com. Отметим, что сайт является кроссплатформенным. Таким образом, играть можно практически с любого смартфона или персонального компьютера. Для участия в турнире достаточно завести аккаунт на сайте www.chess.com и пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/unvjP8z8YE8VPxJP8.

В рамках «EvdeQal Cup Series» Chess состоится до 10 турниров, в каждом из которых сможет принять участие 32 человека. Состязания будут проводиться по олимпийской системе в формате Bo1 (до одной победы). Отметим, что каждый из зарегистрировавшихся сможет принять участие только в одном из турниров серии. Очередная серия игры будет начинаться по факту регистрации очередных 32 человек последовательно по списку регистрации.

Напоминаем также, что в ближайшие дни будут опубликованы правила и регламент турнира «EvdeQal Cup Series» PUBG Mobile.

Серия турниров «EvdeQal Cup Series» проводится Федерацией Киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и при спонсорстве компании TopAZ.

В очередной раз напоминаем всем игрокам и любителям компьютерных игр о важности соблюдения требований карантина в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации!