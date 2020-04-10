Основатель Twitter пожертвовал 1 млрд. долларов на борьбу с COVID-19

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) сообщил, что выделяет 1 млрд. долларов из своей доли в компании Square фонду Start Small на финансирование глобальной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Компания Square, также созданная Дорси и работающая в сфере мобильных платежей, была выбрана по той причине, что Дорси в ней принадлежит большая доля, чем в Twitter.

Указанная сумма составляет примерно 28% состояния Дорси. Когда с пандемией будет покончено, средства будут направлены на благотворительные проекты, включая обеспечение всеобщего базового дохода.

Джек Дорси намерен руководить фондом прозрачно и создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность о расходовании средств Start Small. Он приложил к твиту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.

Фонд уже совершил первое пожертвование, 100 тыс. долларов были перечислены благотворительной организации America’s Food Fund на проект по обеспечению продовольствием людей, затронутых пандемией коронавируса.