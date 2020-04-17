17.04.2020

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Oracle запускает бесплатные образовательные онлайн-курсы по Java и базам данных

Oracle Academy онлайн

Компания Oracle сообщила о расширении функциональных возможностей платформы дистанционного обучения Oracle Academy и переводе ряда образовательных онлайн-курсов в разряд бесплатных.

Бесплатные учебные ресурсы Oracle Academy предназначены для обучения работе с базами данных, основам SQL, программированию на языке Java, а также разработке ПО с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Курсы доступны на различных языках. Кроме практических руководств с уроками, курсы содержат тестовые задания с экзаменами для проверки полученных знаний.

Кроме того, в рамках облачной программы Oracle Academy образовательным учреждениям и студентам доступны бесплатные облачные сервисы Oracle Cloud Free Tier и вычислительные ресурсы облачной платформы Oracle Cloud, в числе которых представлены: автономная СУБД Oracle Autonomous Database, виртуальные машины для вычислений, объектное хранилище, передача исходящих данных и другие основные компоненты, необходимые для создания приложений на базе Oracle Autonomous Databases.

Небольшие проектные модули Oracle Academy Education Bytes позволяют задействовать разные методы обучения и закрепить ключевые знания. Они включают в себя практические лабораторные работы, проекты и задания, а также видеоролики и презентации.

Всем студентам доступна бесплатная онлайн библиотека ресурсов. Она содержит множество разнообразных форумов, ссылок на сайты и учебных материалов.

Oracle Academy охватывает свыше 6,3 млн. студентов в 128 странах мира. Всего с Oracle Academy сотрудничают свыше 15 тыс. образовательных учреждений и технологических компаний.

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