OPPO представила упрощенную версию флагмана Find X2

Компания OPPO пополнила линейку Find смартфоном среднего класса. Новинка получила название Find X2 Lite и позиционируется как упрощенный вариант флагманских Find X2 и X2 Pro

OPPO Find X2 Lite получил с небольшим изгибом по бокам 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, максимальной яркостью 600 нит и частотой обновления 60 Hz. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана, который защищен от механических повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 765G и оснащен 5G-модемом Snapdragon X52, поддерживающим работу в автономных и неавтономных сетях (SA/NSA). В смартфоне реализована технология Smart 5G, позволяющая автоматически переключаться между сетями 5G и 4G, за счет чего экономится энергия. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 620. Объем оперативной памяти модели составляет 8 Gb, встроенного накопителя — 128 Gb.

Основная камера состоит из четырех сенсоров: основного на 48 Мп (f/1.7), 8 Мп (f/2,2) с широкоугольной оптикой, а также парой датчиков на 2 Мп (f/2,4) (монохромный и портретный). Поддерживается запись видео [email protected] 30 fps. В верхней части дисплея имеется небольшой каплевидный вырез, где размещена фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.0), поддерживающая съемку видео формата 1080p.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4025 мА·ч. Есть поддержка технологии быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт — зарядка до 50% занимает всего 20 минут. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Galileo. Аппарат также получил чип NFC для бесконтактной оплаты. Габариты составляют 160,3 × 74,3 × 7,96 мм, вес — 180 гр. Устройство работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.

Смартфон OPPO Find X2 Lite в белом и черном цветовых исполнениях корпусах поступит в продажу по цене 500 евро.