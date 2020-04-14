OPPO Enco W31: полностью беспроводные наушники с шумоподавлением

Компания OPPO анонсировала полностью беспроводные наушники погружного типа Enco W31.

Модули-вкладыши для каждого уха наделены 7-миллиметровыми излучателями. Новинка обеспечивает бинауральную передачу данных по каналу Bluetooth 5.0 с минимальной задержкой около 94 мс. В наушниках Oppo Enco W31 используются двойные композитные графеновые диафрагменные динамики, которые гарантируют качественное звучание в очень широком частотном диапазоне. Каждый из наушников получил два высокочувствительных микрофона, которые отвечают не только за передачу голоса при разговоре, но и за работу системы шумоподавления.

Одного заряда встроенного аккумулятора, по заявлению производителя, хватит на 3,5 часа автономной работы, а при использовании комплектного кейса автономность модели составит до 15 часов. Благодаря поддержке функции быстрой зарядки, 10 минут в чехле позволят прослушивать музыку еще 1 час. Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP54.

В наушниках имеется несколько настроек, адаптированных под определенный музыкальный жанр: режим для поп-музыки, режим для классики, сбалансированный режим, который выравнивает звук в частотном диапазоне, а также бас-режим для рока. Предусмотрена возможность сенсорного управления для регулировки уровня громкости, переключения треков и приема/отклонения телефонных вызовов. Вес каждого наушника составляет 4,6 гр, зарядного футляра — 50 гр.

OPPO Enco W31 в белом, черном и розовом цветах корпусах поступят в продажу 20 апреля по ориентировочной цене 42 доллара.