Компания OPPO анонсировала бюджетный смартфон A12. Аппарат получил 6,22-дюймовый дисплей с разрешением HD+. За защиту от повреждений отвечает стекло Corning Gorilla Glass 3.

Смартфон построен на базе процессора Helio P35. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 32 или 64 Gb.

Основная камера двойная с сенсорами на 13 Мп (f/2,2) и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2,4) расположена в каплеобразном вырезе экрана. В тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА·ч. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приемник GPS/ГЛОНАСС, слот microSD, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 155,9 × 75,5 × 8,3 мм, вес — 165 гр. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 (Pie) с оболочкой ColorOS.

Информации об ориентировочной цене и старте продаж смартфона OPPO A12 пока нет.