OPPO Ace 2: 90 Hz дисплей, поддержка 5G и AirVOOC

Компания OPPO анонсировала мощный смартфон Ace 2. Новинка получила OLED дисплей диагональю 6,55 дюйма, разрешением 2400 х 1080 пикселей и поддержкой 90 Hz (180 Hz тач-сенсор). Экран занимает 91,7% площади фронтальной поверхности. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и яркость до 500 кд/м2. За защиту от повреждений отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5. В область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная основа смартфона — процессор Snapdragon 865, содержащий восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 GHz и графический ускоритель Adreno 650. Поддерживается работа в сетях 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb (LPDDR4X) или 12 Gb (LPDDR5), флеш-памяти – 128 или 256 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: основной Sony IMX586 разрешением 48 Мп (f/1,7), 8 Мп (f/2,2) датчик с широкоугольной оптикой (119 градусов) и два сенсора по 2 Мп (f/2,4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2,4) располагается в небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч. Поддерживается быстрая 65-ваттная зарядка SuperVOOC 2.0 Flash Charge и 40-ваттная беспроводная подзарядка Air VOOC.

Смартфон функционирует под управлением Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ax (2×2 MU-MIMO), Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, стереофонические динамики и порт USB Type-C. Модуля NFC нет. Габариты составляют 160,0 × 75,4 × 8,6 мм, вес — 185 гр.

Покупателям будут предложены следующие версии смартфона: 8/128 Gb памяти за 570 долларов, 8/256 Gb – 625 долларов, 12/256 Gb — 650 долларов.

Смартфон OPPO Reno Ace 2 доступен для предварительного заказа в Китае уже сегодня, 13 апреля, а старт продаж намечен на 20 апреля.