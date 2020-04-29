Операционная система Fedora 32 предлагает больше производительности и удобства в использовании

Проект сообщества открытого кода Fedora, спонсируемый компанией Red Hat Inc, объявил о появлении новейшей версии полностью открытой операционной системы Fedora 32, предлагающей ряд новых полезных функций для разработчиков ПО и ИТ-специалистов. Среди обновлений – улучшения в настольной версии Fedora 32 Workstation, а также новый образ Computational Neuroscience Lab, призванный привлечь представителей науки к работе с open source.

«Проект Fedora продолжает работу по продвижению бесплатного ПО с открытым кодом, чтобы предоставить пользователям ведущие отраслевые Linux-инновации. В Fedora 32 это стремление воплотилось в механизме EarlyOOM и новом образе Computational Neuroscience Lab, призванном обратить внимание научного сообщества на ПО с открытым кодом», — отмечает Мэтью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, Red Hat.

Каждая новая версия Fedora создается, чтобы отвечать на актуальные пользовательские запросы разработчиков и ИТ-команд. Fedora Workstation и Fedora Server призваны предоставить открытую операционную систему для прогрессивных разработчиков и серверных проектов.

Обновления Fedora 32 включают:

Механизм EarlyOOM для Fedora 32 Workstation позволяет быстро и без перезагрузки вернуть систему в работоспособное состояние в ситуациях, когда интенсивные операции с файлом подкачки из-за большого объема выделенной памяти затрудняют нормальную работу.

Поддержка архитектуры Arm aarch64 в рамках Fedora 32 Workstation.

Еженедельный запуск команды fstrim.timer на Fedora 32 Workstation для повышения производительности системы и срока службы дисковых накопителей за счет информирования физических и виртуальных носителей относительно неиспользуемых блоках данных.

Полностью готовый к установке образ Computational Neuroscience Lab призван поддержать применение бесплатного ПО с открытым кодом в научной среде.

Расширенная поддержка архитектуры ARM, включая платформу NVIDIA Jetson, устройств Pine64, а также новый open-source драйвер для видеопроцессоров серии ARM Mali-400.

Fedora 32 Workstation также получила графическую оболочку GNOME 3.36, которая предлагает больше удобства и производительности как обычным пользователям, так и разработчикам ПО. Как и другие выпуски, новая версия Fedora получила программные исправления и обновления, в том числе актуализированные системные библиотеки и языки программирования, включая GCC 10, Ruby 2.7 и Python 3.8.

Продолжается работа над выпусками Fedora CoreOS, Fedora IoT и Fedora Silverblue, ориентированными на современные ИТ-среды, построенные на основе Linux-контейнеров, Kubernetes и облачных вычислений.