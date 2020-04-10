Онлайн-продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell

Bakcell продолжает поддерживать широкомасштабные меры по борьбе с коронавирусом, осуществляемые в нашей стране. В рамках плана действий и коммуникаций, направленных на поддержку всех граждан Азербайджана, компания Bakcell начала процесс онлайн продажи и доставки номеров во всех регионах страны.

Отныне и в течение всего периода карантина, все желающие смогут заказать новые СИМ-карты или дубликаты уже имеющихся номеров, без необходимости посещения дилерских магазинов или офиса обслуживания клиентов. Заказанные номера и дубликаты будут доставлены представителями дилеров Bakcell прямо домой или на работу к абонентам. Отметим, что в центе Баку и центральных частях регионов Азербайджана доставка осуществляется совершенно бесплатно.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно позвонить по номеру 555 (контактный центр Bakcell) или сделать заказ посредством приложения Мой Bakcell.

Нужно отметить, что новая услуга доступна на территории следующих городов и районов Азербайджана: Баку, Гянджа, Сумгаит, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гадабек, Дашкесан, Барда, Евлах, Самух, Горанбой, Агджабади, Имишли, Ширван, Сабирабад, Гейчай, Шамахы, Исмаиллы, Агсу, Шабран, Хачмаз, Габала, Загатала, Шеки, Гах, Балакан, Мингячевир, Агдаш, Ленкорань, Билясувар, Сальян и Нахчыван.

В рамках этой деятельности Bakcell советует своим клиентам использовать приложение «Мой Bakcell» и услуги контактного центра 555 вместо посещения Центров обслуживания клиентов без срочной необходимости.