Обновлённое решение «Лаборатории Касперского» для защиты MS Office 365 будет бесплатным полгода

Новая версия решения Kaspersky Security для Microsoft Office 365 будет доступна бесплатно 180 дней*. Теперь продукт защищает от киберугроз не только сервисы Exchange Online и OneDrive, но и хранилище SharePoint Online, а также обеспечивает безопасный обмен файлами через Microsoft Teams. Это значит, что, даже если сотрудник попытается поделиться вредоносным файлом через чаты или каналы, другие пользователи его не откроют, так как защитный продукт немедленно отправит такой файл в карантинную зону.

В 2019 году «Лаборатория Касперского» выявила по всему миру 186 миллионов вредоносных спам-сообщений, нацеленных на корпоративных пользователей. Это на 54 миллиона больше, чем в 2018 году. Одной из наиболее эффективных техник фишеров в 2019 году стали почтовые рассылки под видом автоматических уведомлений от легитимных сервисов, в которых злоумышленники просили пользователей ввести данные для авторизации. Это делалось для того, чтобы собрать базу логинов и паролей от корпоративных аккаунтов, которую в дальнейшем можно использовать для атак на организации. Так, в первые два месяца 2020 года решение Kaspersky Security для Microsoft Office 365 заблокировало в среднем одну попытку пройти по фишинговой ссылке из письма на каждом устройстве в мире, на котором оно установлено.

В новой версии улучшены антифишинговые возможности и добавлена новая функция, которая позволяет создавать список доверенных почтовых доменов. Теперь продукт может распознавать вредоносную рассылку, отправленную с фальшивого домена. Это сделано для того, чтобы защитить корпоративных пользователей от целевых фишинговых рассылок, приходящих под видом писем от коллег и субподрядчиков.

Кроме того, продукт Kaspersky Security для Microsoft Office 365 не допускает распространения вредоносных программ по корпоративной сети через хранилищe SharePoint Online. Решение сканирует каждый файл сразу после его загрузки в Microsoft Teams и, если видит зловред, немедленно перемещает его в карантинную зону, а сотрудник IT-отдела получает отчёт о результатах детектирования и статистику. Также администраторы могут вручную настроить список сканируемых сайтов.

Больше информации о решении Kaspersky Security для Microsoft Office 365 можно найти на странице: https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security.

Организации могут получить бесплатные лицензии на Kaspersky Security для Microsoft Office 365 на полгода, зарегистрировавшись на странице https://cloud.kaspersky.com/.

*Предложение может быть активировано до 26 июня 2020 года.