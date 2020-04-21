Обновленный Hyundai Veloster N с 8-ступенчатой трансмиссией разгоняется до 100 км/ч за 5,6 сек

Компания Hyundai Motor представила обновленную модель автомобиля Veloster N, оснащенную новой 8-ступенчатой трансмиссией с «мокрым» двойным сцеплением (N DCT).

Благодаря роботизированной коробке передач автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,6 сек. В отличие от трансмиссий с «сухим» двойным сцеплением, в «мокрой» N DCT используется масло для улучшения смазочных и охлаждающих свойств. Система N Grin Shift (NGS) увеличивает крутящий момент на 7% с 353 Нм до 377 Нм, позволяя турбине в течение 20 секунд работать в режиме краткосрочного увеличения давления для максимального отклика.

Наряду с другими обновленными функциями – автоматической «перегазовкой» (Rev Matching), функцией управления стартом (Launch Control) и функцией кратковременного увеличения давления наддува (Overboost) – Hyundai Veloster N способен автоматически подстраиваться под стиль вождения и дорожные условия для оптимизации моментов переключения передач. Например, если автомобиль движется по склону вниз, будет активировано торможение двигателем для уменьшения риска перегрева тормозных дисков. Если же водитель решит проверить возможности своего автомобиля на гоночном треке, автомобиль будет использовать весь спектр оборотов двигателя, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Veloster N оснащается системами активной безопасности Hyundai SmartSense, включая ассистент предотвращения лобового столкновения (FCA), систему слежения за состоянием водителя (DAW), систему удержания в центре полосы (LFA), систему удержания автомобиля в полосе (LKA), функцию автоматического переключения фар дальнего света (HBA), систему контроля слепых зон (BCW) и систему предупреждения о столкновении при выезде с парковки задним ходом (RCCW).

Благодаря усовершенствованной информационно-развлекательной системе и передовой операционной платформе все функции автомобиля можно настроить на большом 8-дюймовом дисплее с высоким разрешением, который дополняет аудиосистема премиум-класса JBL. В качестве опции для клиентов доступны облегченные спортивные сиденья N Light Sports Bucket Seats, обтянутые высококачественным материалом Alacantara. Приспособленные к езде по треку кресла тоньше и на 2 кг легче стандартных.

В Южной Корее новый Hyundai Veloster N поступит в продажу уже в этом месяце, а позднее станет доступен и на других рынках.