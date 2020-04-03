Обновленные ноутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 получили новые процессоры Intel 10-го поколения и графику NVIDIA

Компания Acer анонсировала обновление двух моделей своих ноутбуков: Predator Triton 500 и Nitro 5.

Обновленная базовая модель Acer Predator Triton 500, толщиной всего 17,9 мм, построена на базе процессора Intel Core i7-10750H и будет оснащаться графической подсистемой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super или RTX 2070 Super с поддержкой технологии Max-Q.

Как заверяет производитель, новая система охлаждения Vortex Flow на 33% эффективнее по сравнению с моделью 2019 года.

Объем оперативной памяти DDR4 — до 32 Gb. В качестве встроенного хранилища может быть создан RAID 0 массив из SSD-накопителей NVMe общим объемом до 2 Tb.

15,6-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением имеет частоту обновления до 300 Hz, отклик 3 мс и 100% охват цветового пространства sRGB.

Ноутбук оснащен модулем Killer Wi-Fi 6 AX1650i и Ethernet-контроллером E3100G.

Цена на обновленную модель Acer Predator Triton 500 будет начинаться с 2600 долларов. В продажу ноутбук поступит в конце мая.

Обновленная модель Acer Nitro 5 теперь может оснащаться процессором вплоть до Intel Core i7 10-го поколения. В качестве видеоускорителя может быть выбрана RTX 2060, GTX 1650Ti или GTX 1650.

Система охлаждения Acer Nitro 5 тоже подверглась обновлению. По заверениям производителя, у новой модели эффективность охлаждения на 25% выше, по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Новинка может предложить до 32 Gb оперативной памяти стандарта DDR4. Внутреннее хранилище состоит из двух SSD M.2 PCIe и HDD на 1 Tb.

15,6-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение Full HD. Доступны панели с частотой обновления 120 Hz или 144 Hz и временем отклика 3 мс.

Ноутбук оборудован контроллерами Intel Wi-Fi 6 AX201 и Killer Ethernet E2600.

Стоимость Acer Nitro 5 составит от 750 долларов, появится в продаже во второй половине мая.