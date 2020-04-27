Nvidia завершила сделку по приобретению Mellanox
Комрания Nvidia объявила сегодня о завершении сделки по приобретению производителя телекоммуникационного оборудования Mellanox Technologies за 7 млрд. долларов. Сумма сделки была объявлена 11 марта 2019 года.
Слияние двух ведущих компаний в области высокопроизводительных вычислений и сетевого оборудования для ЦОД позволит NVIDIA предоставлять клиентам возможности более широкого использования вычислительных ресурсов наряду с ростом производительности и снижением эксплуатационных расходов.
«С Mellanox новая Nvidia имеет комплексные технологии от искусственного интеллекта до сетевых технологий, полноценные предложения от процессоров до программного обеспечения и значительный масштаб для продвижения центров обработки данных следующего поколения. Наш совместный опыт, поддерживаемый богатой экосистемой партнеров, поможет справиться с растущим глобальным спросом на потребительские интернет-услуги, а также добиться расширения применения искусственного интеллекта и ускорения обработки данных от облака до периферии и робототехники» — заявил основатель и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang).
«Вместе наши технологии обеспечат создание ведущих решений для вычислительных платформ и платформ для хранения, где бы они ни требовались», — отметил, в свою очередь, основатель и гендиректор Mellanox Эял Уолдман (Eyal Waldman).