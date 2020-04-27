Nvidia завершила сделку по приобретению Mellanox

Комрания Nvidia объявила сегодня о завершении сделки по приобретению производителя телекоммуникационного оборудования Mellanox Technologies за 7 млрд. долларов. Сумма сделки была объявлена 11 марта 2019 года.

Слияние двух ведущих компаний в области высокопроизводительных вычислений и сетевого оборудования для ЦОД позволит NVIDIA предоставлять клиентам возможности более широкого использования вычислительных ресурсов наряду с ростом производительности и снижением эксплуатационных расходов.