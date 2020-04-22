Nubia Play 5G: 144 Hz дисплей и аккумулятор 5100 мА·ч

Компания Nubia официально представила смартфон Play 5G. Аппарат оборудован экраном AMOLED с диагональю 6,65 дюйма и разрешением Full HD+, сенсор 240 Hz. Панель обладает высокой частотой обновления — 144 Hz. В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 765G, включающий восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель Adreno 620 и модем Snapdragon X52 5G. Задействована эффективная система жидкостного охлаждения ICE2.5. Оперативной памяти у Nubia Play 5G имеется 6 или 8 Gb, флеш-памяти — 128 или 256 Gb.

Основная камера объединяет 48 Мп (f/1.75) основной сенсор Sony IMX582, блок с 8 Мп датчиком и ультраширокоугольной оптикой (120 градусов), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 12 Мп.

Питание Nubia Play получает от мощного аккумулятора емкостью 5100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модуль NFC, порт USB Type-C. Габариты составляют 171,7 × 78,5 × 9,1 мм, вес — 210 гр. Применена операционная система Android 10 с надстройкой Nubia UI 8.0.

Покупателям будут предложены следующие модификации: версия 6/128 Gb памяти – 340 долларов, 8/128 Gb – 380 долларов, 8/256 Gb – 425 долларов.