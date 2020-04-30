Новый стандарт DisplayPort с подключением по USB4 Type-C

Ассоциация стандартизации видеоэлектроники (VESA) объявила о выпуске новой версии стандарта DisplayPort Alt Mode 2.0 для передачи видео. Его ключевой особенностью стала совместимость со спецификацией USB4. Благодаря высокой пропускной способности кабели нового типа обеспечат передачу изображения 8K @ 60 Hz и одновременную подачу питания на подключенные устройства.

Стандарт DisplayPort был обновлен до версии 2.0 с поддержкой 8K-мониторов еще в июне 2019 года. Основным отличием режима Alt Mode от базовой спецификации стала схема подключения внешних устройств. Используя все четыре скоростные линии, стандарт обеспечивает пропускную способность до 80 Гбит видеоданных в секунду, или до 40 Гбит/с при одновременном использовании SuperSpeed USB.

С появлением DisplayPort Alt Mode 2.0 через один универсальный разъем к ПК смогут подключаться не только мониторы, включая профессиональные модели с поддержкой HDR, но и такие устройства, как VR-шлемы. Дополнительный провод питания при мощности до 100 Вт им не понадобится — его роль будет выполнять универсальный кабель параллельно с передачей изображения.

Ожидается, что первые коммерческие устройства с поддержкой стандарта DisplayPort Alt Mode 2.0 появятся на рынке в 2021 году.